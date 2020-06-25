عشوب لـ"الخليج 365": محمد رمضان قريب الشبه من أحمد زكي.. والأخير يستحق مسلسلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وصف الماكيير الشهير محمد عشوب، اختيار الفنان محمد رمضان، لأداء شخصية الفنان الراحل أحمد زكي، في مسلسل تليفزيوني بالاختيار الموفق جدًا.

وأضاف عشوب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "اختيار موفق، لأن محمد رمضان قريب الشبه والشخصية أوي أوي من أحمد زكي، أكتر فنان له قرب منه في الشبه أو في الأداء أو في الروح".

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وقال "طبعًا أحمد زكي يستحق مسلسلات مش مسلسل واحد، ده رئيس جمهورية التمثيل كما أطلقت عليه، فمن حقه يتعمل له مسلسل محترم وكبير، وأنا واثق إن محمد رمضان هيغير جلده في هذا العمل".

وتابع "محمد رمضان ونجاح كل الأعمال اللي عملها كوم، وهذا العمل كوم تاني قطعا هيكون حريص على انه يعمل مسلسل عظيم".

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان، أعلن مؤخرًا عن استعداده لتقديم سيرة الفنان أحمد زكي في عمل يحمل اسم "الامبراطور"، يكتبه الكاتب الكبير بشير الديك، ولم يتم حتى الآن الكشف عن المخرج الذي سيتولى مهمة الإخراج.