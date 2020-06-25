تراند اليوم : بعد خلعها الحجاب.. فنانة شهيرة: تعرضت للسخرية وعمري في ويكيبيديا غير حقيقي

خرجت الفنانة المصرية حلا شيحة؛ على جمهورها بمواقع التواصل الاجتماعي في أول بث مباشر لها عبر حسابها الشخصي بـ”إنستغرام”، لتصارح وتجاوب على كافة الأسئلة التي تشغل بال محبيها بالوطن العربي.

وتردّدت حلا؛ في الإجابة عن سؤال بشأن عمرها الحقيقي، حيث أبدت رفضها في البداية قبل أن تقنعها صديقتها الإعلامية المصرية شيرين عرفة، والتي كانت معها لتسهيل ظهور حلا في أول بث مباشر لها، واعترفت بأنها لديها أربعين عامًا، وهذا يخالف العمر المذكور في موقع “ويكيبيديا” لها؛ وهو 41 عامًا.

وتطرقت حلا؛ إلى أعمالها المستقبلية، قائلة إنها تحضر لفيلمها الجديد “مش أنا” مع النجم تامر حسني، موضحة أنه لن يتم عرضه حاليا ولكنه في الأغلب سيتم عرضه في الصيف؛ إن لم يكن ففي الشتاء وإلا سيتم عرضه على “نتيفلكس”.

وأوضحت النجمة المصرية أن فيلم “مش أنا” عمل كوميدي في المقام الأول؛ ويحمل طابعا رومانسيا إنسانيا، بينما يدور حول قدرتنا على تغيير حياتنا وتخطي المواقف الصعبة التي نمر بها.

ولفتت حلا؛ إلى أنها لم تحب اسمها إبان صغرها بسبب قلة انتشاره بين أسماء الفتيات، ما عرضها للسخرية دوما من أصدقائها، وظلّت تعاتب والداها طويلاً بسبب هذا الاسم، لكنه أصبح الآن أكثر انتشاراً.

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وكانت الفنانة المصرية حلا شيحة قد أثارت جدلًا مؤخرا بعد استخدامها تعبيرها عن رفض العنصرية بطريقة عملية، حيث احتفلت بعيد ميلاد المربية الخاصة لأولادها التي تعمل بالمنزل. وشاركت شيحة جمهورها صورا من الاحتفال .

وكتبت معلقة: “مربيتنا العزيزة راتشيل.. انت ليست مجرد مربية بل أنت فرد من العائلة.. كل عام وأنت بخير وشكرا على كل شيء.. شكرا على اهتمامك بنا”.

وتابعت: “المرأة الكينية الرائعة من إفريقيا أنت بمثابة أخت لي.. شارك مشاعر الحب والاهتمام مع المربيات والعاملات في المنزل وبالتأكيد سيبادلونكم المشاعر ذاتها.. عيد ميلاد سعيد راتشيل”.

وختمت شيحه تهنئتها بقولها: “لا يهم إن كنت سوداء أو بيضاء”،وجاء ذلك في محاولة منها لرفض العنصرية أسوة بالعديد من المشاهير مؤخرًا بعد حادثة مقتل جورج فلويد على يد أحد رجال الشرطة البيض في أمريكا.