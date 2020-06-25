بعد رحيله بـ 8 سنوات .. أعمال يوسف داود الفنية ساكنة في أذهان المصريين

تصدر الفنان يوسف داود، مؤشر بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، بمناسبة مرور ذكرى وفاته الثامنة التى حلت أمس، وذلك نظرا لحب الجمهور له من خلال أدواره المختلفة التى ظهر بها فى السينما والدراما والمسرح، وبعد من كقتطفات أعماله التي ما زالت تسكن داخل ذاكرة المصريين.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج يوسف داوود،

مصحوب بمقتطفات من أعمالها البارزة التي لاقت اهتمام وحب الجمهور حتي بعد مرور سنوات طويلة على عرضها.

واستطاع الراحل يوسف داوود، أن يكسب قاعدة جماهيرية كبيرة وحبا كبيرا بعد أن صنع الابتسامة على وجوه جماهيريه في مختلف أنحاء الوطن العربى.

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ونشر نشطاء السوشيال ميديا، صور مختلفة من

مراحل عمرية مختلفة للراحل الفنان يوسف داوود، يأتي ذلك نظرا لحب الجمهور بالفنان الراحل، مما خلد من اعماله الفنية في أذهان المصريين.

جدير بالذكر أن الراحل الفنان يوسف داوود له العديد من الأفلام الناجحة والتى لها رصيد كبير لدى الجمهور، مثل "كراكون في الشارع" و" سيداتي آنساتي، عسل أسود، عمارة يعقوبيان، حسن ومرقص"، وكان له دور الأب المصري في فيلم عسل أسود للفنان أحمد حلمي، يخلد بكلمات تعبيرية عن حال البلاد آنذاك.