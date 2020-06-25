مركز السينما العربية يعلن عن جوائز النسخة الرابعة من جوائز النقاد للأفلام العربية

أعلن مركز السينما العربية عبر احتفالية على موقع Zoom، عن الفائزين بجوائز النسخة الرابعة من جوائز النقاد للأفلام العربية، ضمن فعاليات سوق مهرجان كان الافتراضي، وهي الجوائز التي تُمنح للأفلام العربية التي تم إنتاجها خلال 2019، بمشاركة لجنة تحكيم تتكون من 141 ناقداً من 57 دولة يشاهدون الأفلام العربية عبر موقع Festival Scope ويقومون بالتصويت للأفضل في فئات الجوائز.

حصل فيلم الحديث عن الأشجار (BFI Player and Amazon) إخراج صهيب قسم الباري على جائزة أفضل فيلم وثائقي، كما حصل فيلم إن شئت كما في السماء

إخراج: إيليا سليمان على جائزة أحسن فيلم روائي.

كما حصلت هند صبري على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم نورا تحلم، وحصل الفنان سامي بو عجيلة على جائزة أفضل ممثل عن فيلم بيك نعيش.

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كذلك حصل أمجد أبو العلاء ويوسف إبراهيم على جائزة أفضل سيناريو عن فيلم ستموت في العشرين.حصل على جائزة أفضل مخرج إيليا سليمان عن فيلم إن شئت كما في السماء

جوائز النقاد للأفلام العربية انطلقت في نسختها الأولى على هامش فاعليات الدورة الـ70 من مهرجان كان السينمائي، وتمنح الجوائز لأفضل إنجازات السينما العربية سنوياً في فئات أفضل فيلم روائي ووثائقي ومخرج ومؤلف وممثلة وممثل، وتضم لجنة تحكيم الجوائز هذا العام 141 من أبرز النقاد العرب والأجانب ينتمون إلى 57 دولة بأنحاء العالم، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ السينما العربية، وتتولى منصب مدير جوائز النقاد للأفلام العربية الناقدة الأميركية ديبورا يانغ.

وقد وقع الاختيار على القائمة النهائية المرشحة للجوائز وفقًا لمعايير تضمنت أن تكون الأفلام قد عرضت لأول مرة دولياً في مهرجانات سينمائية دولية خارج العالم العربي خلال عام 2019، وأن تكون إحدى جهات الإنتاج عربية (أياً كانت نسبة وشكل مشاركتها بالفيلم)، بالإضافة إلى أن تكون الأفلام طويلة (روائية أو وثائقية).