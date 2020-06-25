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شيماء سيف تتمنى الشفاء العاجل لـ رجاء الجداوي

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تمنت الفنانة شيماء سيف الشفاء العاجل للفنانة القديرة رجاء الجداوي، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

 

 

ونشرت شيماء صورة لرجاء، وعلقت عليها داعية: اللهمّ ألبسها ثوب الصحّة والعافية عاجلًا غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها،

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اللهمّ اشفها، اللهمّ آمين. اللهم اشفها شفاءً ليس بعده سقما أبدًا، اللهمّ خذ بيدها، اللهمّ احرسها بعينيك الّتي لا تنام، واكفها بركنك الّذي لا يرام، واحفظها بعزّك الّذي لا يضام، أنت ثقتها ورجاءها يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرّين .. ربنا يشفيها هى وكل مريض يارب العالمين .. دعواتكم.

 

 

ومن ناحية أخرى تنتظر الفنانة شيماء سيف عرض فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، والفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من كريم عبد العزيز، ماجد الكداوني، غادة عادل، محمد ثروت، مجدي البحيري، كريم عبد الخالق، أحمد فهمي، أحمد حلاوة، عمرو عبد الجليل، شيماء سيف، أمير كرارة، مصطفى قمر، عارفة عبد الرسول، بيومي فؤاد، دينا الشربيني، حلا زلط، نيللي كريم، محمود حميدة.

 

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