ميريام فارس : هفضل بالبيت حتى بعد عودة الطيران

ردت الفنانة ميريام فارس على سؤال إحدى المتابعات عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حول البلد التي تفضل السفر لها بعد عودة الطيران مرة أخرى.
قالت ميريام: أكيد ما رح سافر وما رح عرّض
وكانت الفنانة ميريام فارس، قررت استغلال فترة الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لتحضير الكعك والمعمول، كما تحرص ميريام فارس على قضاء وقت ممتع مع ابنها جايدن فى فترة الحجر المنزلى، وعدم الخروج منه، للحد من انتشار فيروس كورونا.
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