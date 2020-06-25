وائل جسار سفيرًا للسلام والنوايا الحسنة للمركز العربي الأوروبي

أعلن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، عن إختياره للنجم الكبير وائل جسار ليكون سفيرًا للسلام والنوايا الحسنة لدي مركز العربي الأوروبي لعام 2020 تقديرًا لجهودها السامية في مجال العمل الإنساني والإجتماعي والفني، وذلك عقب ترشيحه من قبل الدكتورة أسماء بن سعيد نائب رئيس العلاقات الدولية والدبلوماسية بالمركز وموافقة كافة أعضاء لجنة التحكيم والأختيار في 17 دولة علي هذا الترشيح.

وذكرالمركز في بيانه أن النجم وائل حسار، يحظى بتقديركبيرفي المجتمع

العربي وذلك لما قدمه من أعمال فنية وإنسانية وإجتماعية متميزة وبإعتباره من افضل الشخصيات في عالم الفن علي الساحة العربية، ممن كان لهم تاثيراُ إيجابياُ علي المجتمعين اللبناني و العربي بأثرهما.

وقد شارك الفنان وائل جسار في العديد من المبادرات الفنية والمجتمعية والانسانية, التي تؤكد دوره البارز في وقت الأزمات والمحن ودعمه الدائم للمجتمع والإنسانية , كما أنه صنع جسراً فنيا عبر الحدود والقارات حمل

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خلالة رسالة السلام والتعايش الإجتماعي ونبذ العنف .

حيث حرص المركز علي تكريم الشخصيات الفنية الأكثر تأثيرا في مجتماعاتهم , إيماناً منه بأن الفن رسالة سامية لابد من الوقوف إلى جانبها وإختيارمن يمثله ليكون سفيرا للسلام , ويعتبرأيضاُ بمثابة تكليلاً لجهود الفنانيين المتميزون الذين يساهموا في نشر ثقافة السلام والتعايش الإجتماعي وحوار الثقافات .

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