تفاصيل الصيحة التاريخية الموسيقية الأولى لمايكل جاكسون

بعد مرور 11 عاماً على وفاته، خاصة يوم 25 يونيو 2009 كان فارق وحزين في تاريخ الموسيقى والغناء بعد وفاة ملك البوب الأمريكي مايكل جاكسون، عن عمر يناهز الـ 51 عاما، بعد مشوار مضيء ولامع بانتاجات غنائية تاريخية، وكم هائل من أهم الجوائز العالمية في مجال الغناء والموسيقى والرقص.

خطوات مايكل الفنية الأولى مع أشقائه

بدأ مايكل أولى خطواته الغنائية مع عائلته عام 1963، حيث انضم لفرقة "جاكسون 5" والتي كانت تتكون من اخوته "جيرمين، جاكي، تيتو" والتي قام بها والده عام 1962 بعد أن وجد عدد من المواهب لأبنائه الخمس، وانضم مايكل ومارلون، لها بعد عام من تأسيسها.

أول ألبوم منفرد لـ مايكل

يعتبر ألبوم Off The Wall هو أول خطوات مايكل المنفردة بعيداً عن أخوته،الذي تم طرحه عام1979، وكان صرخة تاريخية في عالم الموسيقى، حيث كان أول ألبوم في التاريخ تصل منه أربع أغاني للمراكز العشرة الأولى في قائمة الـ bilboard، منهم أغنيتان وصلتا للمركز الأول هما Don't Stop 'Til

You Get Enough و Rock With You. وحصول الألبوم على المركز الثالث في ذات القائمة، وظل لمدة 48 أسبوعاً في قائمة أفضل 20 ألبوم. مايكل كتب وأنتج 5 أغاني بالألبوم.

جائزة الـ"جرامي" الأولى مع أول ألبوم

حصل الألبوم على مراكز ذهبية متميزة في أكبر جوائز الموسيقى العالمية، حيث حصل مايكل على أول جائزة له كمغن منفرد وهي American Music Awards. وكانت الجائزة هي لأفضل أغنية عن Don't Stop 'Til You Get Enough، بالإضافة إلى جائزتي Billboard Awards عن أفضل مغني أسود وأفضل ألبوم لمغني أسود. وفي خطوة فريدة من نوعها لمغني مازال في بداياته حصل على جائزة Grammy Award عام 1980 كأفضل أداء لمغني على أغنية Don't Stop 'Til You Get Enough.وكان ترتيب مجلة Rolling Stone للألبوم في المرتبة الـ 68 من ضمن قائمهم لأفضل 500

ألبوم ظهروا في التاريخ. وفي عام 2008 دخل الألبوم Grammy Hall Of Fame.

وكان رصيد مايكل من جوائز الجرامي التي تعد من أكبر جوائز العالم في الموسيقى هو 13 جائزة على مدار سنواته الفنية.

أصبح هذا الألبوم بصمة عميقة لبداياتتاريخ مايكل الغنائية والتي انطلق بعدها بعدة خطوات موسيقية ملهمة ومؤثرة، وحقق نجاحات عدة في ثلاثية فنية قليلا مايستطيع مغني الجمع بينهم وهم "الرقص والغناء"، حيث كانت حفلاته الأضخم حضوراً وتجهيزاً ولوحة فنية تجمع بين الصوت والصورة بإمتياز دون انخفاض مستوى أيا منهما.

ضم الألبوم 10 أغنيات أبرزهم "Don't Stop 'Til You Get Enough,Rock with You,Working Day and Night,Get On the Floor,Off the Wall,Girlfriend,She's Out of My Life,I Can't Help It, It's the Falling in Love".

لا زال نجاح الألبوم مستمراً، ففي 2014 حاز على 8 جوائز بلاتينيوم في الولايات المتحدة، عن عدد مبيعاته الضخمة بعد 35 عام من طرحه، حيث باع 20 مليون نسخة، مما جعله واحد من الألبومات الأكثر مبيعا في العالم، بالإضافة إلى إعادة إصداره في عامي 2001، 2016 بوساطة إحدى الشركات الانتاجية الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، وصنفته مجلة "رولينج ستون" التي تهتم بمجال الموسيقى في المرتبة 68 في قائمة أعظم 500 ألبوم في التاريخ.