صور .. كارمن سليمان تحتفل بعيد ميلاد زوجها

احتفلت الفنانة كارمن سليمان بعيد ميلاد زوجها الملحن مصطفى جاد، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشرت كارمن بعض الصور التي تجمعها بزوجها مصطفى، وعلقت عليها محتفلة بعيد

ميلاده: حاولت أجمع أهم صور و لحظات عدت علينا بس لقيت إن كل دا ميكفيش عشان أنا لقيت إني قضيت معاك أحلى سنين و شايفاهم بعمري كله كل سنه و انت حبيبي و صاحبي كل سنه و انت احسن أب ربنا يخليك لينا و جوة قلبي.. بحبك.

Advertisements

يذكر أن الفنانة كارمن سليمان طرحت مؤخرًا كليب بعنوان بصاتك، وهو من إخراج أمير الرواني، والأغنية من كلمات سامي علي، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع ماز، كما كسر الكليب حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.