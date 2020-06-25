فيديو.. تشارلي بوث يطرح أحدث أغنياته Girlfriend

طرح النجم العالمي تشارلي بوث، أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم Girlfriend، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. العالمي يوتيوب. Advertisements يذكر أن النجم العالمي تشارلي بوث طرح مؤخرًا كليب بعنوان Mother، كما كسر الكليب حاجز الـ 20 مليون نسبة مشاهدة، وذلك منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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