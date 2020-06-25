رانيا فريد شوقي تهنئ زوجها بعيد ميلاده

هنأت الفنانة رانيا فريد شوقي زوجها بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر صورة تجمعهما نشرتها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". علقت رانيا على الصورة قائلة "كل سنة وانت طيب زوجي العزيز وعقبال مليون سنة يارب سنة سعيدة تحقق فيها أحلامك وأمنياتك إن شاءالله". زوجي العزيز وعقبال مليون سنة يارب سنة سعيدة تحقق فيها أحلامك وأمنياتك إن شاءالله". تفاعل عدد كبير من جمهور منصات التواصل الاجتماعي مع تهنئة رانيا لزوجها وتلقت العديد من التعليقات المتمنية لهم دوام السعادة. تهنئة رانيا لزوجها وتلقت العديد من التعليقات المتمنية لهم دوام السعادة. Advertisements يذكر أن رانيا فريد شوقي شاركت في مسلسل قوت القلوب والذي عُرض هذا العام، كما شاركت في مسرحية الملك لير مع النجم يحيي الفخراني والتي عُرضت العام الماضي.

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