رانيا فريد شوقي تهنئ زوجها بعيد ميلاده

هنأت الفنانة رانيا فريد شوقي زوجها بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر صورة تجمعهما نشرتها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
علقت رانيا على الصورة قائلة "كل سنة وانت طيبزوجي العزيز وعقبال مليون سنة يارب سنة سعيدة تحقق فيها أحلامك وأمنياتك إن شاءالله".
تفاعل عدد كبير من جمهور منصات التواصل الاجتماعي معتهنئة رانيا لزوجها وتلقت العديد من التعليقات المتمنية لهم دوام السعادة.
يذكر أن رانيا فريد شوقي شاركت في مسلسل قوت القلوب والذي عُرض هذا العام، كما شاركت في مسرحية الملك لير مع النجم يحيي الفخراني والتي عُرضت العام الماضي.
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