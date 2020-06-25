أحمد السقا يهنئ زوجته الإعلامية مها الصغير بعيد ميلادها

هنأ الفنان أحمد السقا زوجته الإعلامية مها الصغير بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عن طريق نشره لصورة تجمعه معها ومع ابنهما وتمنى لها عامًا سعيدًا. علق السقا على الصورة قائلًا "ربنا يخليكي لينا وميحرمنيش منك". تفاعل عدد كبير من جمهور السقا مع منشوره هنأوا بدورهم مها الصغير بمناسبة عيد ميلادها. عيد ميلادها. Advertisements يذكر أن أحمد السقا تعاقد على مسلسل نسل الأغراب والمنتظر عرضه في رمضان المقبل، المسلسل من بطولة أمير كرارة وأحمد داش وأحمد مالك ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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