تراند اليوم : إطلالة رقيقة لرانيا الملاح في أحدث ظهور لها – إتفرج

نشرت الفنانة رانيا الملاح مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتظهر الفنانة رانيا بلوك صيفي وهي تجلس علي حمام السباحة.

تفاعل الجمهور معها على الفيديو وكانت تعليقاتهم كالآتى:

قمر زي العادة

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اي الحلوي دي

روح قلبي

كيوت اوي بجد

يذكر أن آخر أعمال رانيا ملاح، هو مسلسل السرايا، بطولة مجدي كامل وسوسن بدر وأميرة فتحي ودنيا وتأليف أحمد صبحي، وإخراج عصام حلمي.

مسلسل السرايا تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقات الثرية ومشاكلها في المجتمع ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.