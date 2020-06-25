شاركت الفنانة هيفاء وهبي متابعينتها على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل صالة الرياضة أثناء ممارستها التمارين الرياضية. وبدت هيفا بجسم رشيق ورياضي وهي تمارس تمارين القرفصاء وأخرى لتقوية عضلات الرجلين الجدير ذكره أن هيفا وهبي كانت قد كشفت مؤخرًا عن تفاصيل جلسة إثبات الزواج من مدير أعمالها السابق محمد وزيري، و التي كانت الثلاثاء 16 حزيران، متحدثة عن تطورات مهمّة في هذه القضية. Advertisements



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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: هيفاء وهبي تمارس التمارين الرياضية من داخل صالة الرياضة! شاهدوا رشاقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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