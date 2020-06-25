بالفيديو.. شباب يطاردون ياسمين صبري بعد رصدهم لها وهي تقود سيارتها الفاخرة

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديداً للفنانة المصرية ياسمين صبري، أحدث ضجة كبيرة في أوساط المتابعين، وتبين من خلاله أن عدداً من الأشخاص تنبهوا إلى أن الفنانة تقود سيارتها على أحد الطرق السريعة في مصر، وبدأوا بمناداتها ومطاردتها.

وأكثر ما أثار الاهتمام، شكل سيارتها التي أشار الجميع إلى أنها فاخرة جداً؛ متسائلين عن ثمنها، وحقق الفيديو نسبة مشاهدة عالية على تلك الحسابات.

ويشار إلى أن الفنانة أثارت الانتباه مؤخراً، بنشر صورة لافتة لها أثناء وجودها برفقة زوجها أحمد أبوهشيمة على ممشى خشبي أمام مياه البحر، ولم ترفق الصورة بأية تعليقات، إلا أنها أحدثت ضجة كبيرة في أوساط المتابعين.

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شاهدي الفيديو :