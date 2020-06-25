سمية الالفي تقرر العودة إلى التمثيل بعد وفاة فاروق الفيشاوي

قررت الفنانة المعتزلة سمية الألفي العودة إلى التمثيل من جديد بعد غياب استمر لسنوات طويلة، فيبدو أنها شعرت بالفراغ الكبير بعد وفاة والد أبنائها الفنان «فاروق الفيشاوي»، الذي كان يقيم معها في السنوات الأخيرة من عمره.

وقالت سمية «منذ ظهوري مع عمرو الليثي العام الماضي، وأنا أفكر في العودة ولو تلقيت عملاً فنياً محترماً ويليق بتاريخي ويضيف لي شيئاً بالتأكيد سأوافق على تقديمه».

اقرئي ايضا : احمد السقا يدخل مجال تأليف الأغاني بأغنية «مالك ياترى» التي سيغنيها محمد نور

Advertisements

وتابعت: «يجب أن يتناول العمل موضوعاً مهماً ويناقش قضية تهم المجتمع، ويكون مكتوباً بشكل جيد، بعيداً عن السباب والألفاظ الخارجة، لأني غير راضية عن الأعمال التي تعرض حالياً».

وأضافت: «عُرض علي العمل في مسلسل «بـ 100 وش» الذي تم عرضه في رمضان، والذي قامت بإخراجة كاملة أبوذكري ولكني رفضت».