شكرا لقرائتكم خبر عن أمير صلاح الدين يكشف موقفه من تمثيل قصة حياة أحمد زكى فى مسلسل جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان أمير صلاح الدين، عن موقفه من الترشيحات التى تناولت اسمه ليقوم بتمثيل حياة الأسطورة أحمد زكى، فى مسلسل جديد، وذلك بعد إعلان النجم محمد رمضان، عن تجسيده حياة النمر الأسود الفنان الراحل أحمد زكى، ليعرض المسلسل المنتظر فى رمضان 2021.

وقال أمير صلاح الدين، فى تدوينه عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "جاتلى رسائل وشفت بوستات بترشحنى للقيام بتمثيل قصة حياة الأسطورة أحمد زكى.. الحقيقة أسعدتنى جدًا - وشرف ليا - خصوصاً إن الترشيحات كانت بتضم كمان النجوم آسر ياسين وعمرو سعد.. ولكن عُمر ما كان حلمى أمثل شخصية أحمد زكى، وأنا شايف إنه حلم محمد رمضان، الشخصى، وهو أجدر واحد للقيام بالدور وتحقيق حلم حياته".

وأضاف "أنا حلم حياتى لو همثل سيرة ذاتية: اللاعب الفذ أحمد الكاس.. الرئيس أنور السادات (قبل ثورة يوليو).. سيدنا بلال مؤذن الرسول.. قصة سيدنا موسى.. لو هاعمل أحمد زكى، أُفضل يبقى فيلم.. كواليس أحد أفلامه (كابوريا) مثلاً.. ويكون إخراج الأستاذ خيرى بشارة"، وتابع "وأخيرًا أتمنى التوفيق لرمضان ويكون عمل يليق باسمه واسم أحمد زكى".

ويشار إلى أن، النجم محمد رمضان كان قد أعلن تجسيده حياة النمر الأسود الفنان الراحل أحمد زكى، ليعرض فى رمضان 2021، فيما يبدأ المؤلف والسيناريست الكبير بشير الديك، فى كتابة المعالجة الدرامية لقصة حياة أحمد زكى، ولم يستقر صناع العمل على الاسم النهائى للمسلسل رغم إعلان العمل بعنوان "الإمبراطور"، مع عقد جلسات عمل بين بطل العمل والمؤلف للوقوف على التفاصيل النهائية والخطوط العريضة للعمل.

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ولم يتم التعاقد مع مخرج للمسلسل حتى الآن رغم ترشيح أسماء من المخرجين الكبار منهم المخرجة كاملة أبو ذكرى ومحمد شاكر خضير، وكان بشير الديك قد صرح من قبل بأن الإمبراطور أحمد زكى كان له صاحب شخصية مصرية خالصة، ولذلك كان يؤدى شخصيات وطنية حتى فارق الحياة رغم حالته الصحية المتردية فى نهاية حياته.

وعن الفنان محمد رمضان، قال: "إنه أنسب واحد سناً وشكلاً لتمثيل شخصية أحمد زكى فى المسلسل لأنه ممثل جيد جداً.. ومش هنفترى على الناس ونقول لا.. هو ممثل ومعاه كارنية النقابة"، وتابع بشير الديك "أنا مش بعمل سيرة الإمبراطور الراحل.. أنا بستوحى منه معنى الموهبة وتطورها، رغم أن الظروف كلها كانت ضده.. وكيف أنه ظل يمثل حتى وفاته رغم أنه كان مصابا بالسرطان وهذه شخصية نادرة".

وأكد النجم محمد رمضان أن السيناريست الكبير بشير الديك كان أقرب أصدقاء للنجم الراحل أحمد زكى، وذلك بعد التعاقد معه لكتابة مسلسل "الإمبراطور أحمد زكى"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل.

وكتب النجم محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك: "الحمد لله اليوم تم التعاقد مع السيناريست الكبير أ/ بشير الديك لتأليف مسلسل (أحمد زكي)، ملحوظة هو أقرب الأصدقاء للنجم الراحل ومن أفلامه مع النجم أحمد زكى موعد على العشاء وضد الحكومة وطائر على الطريق والنمر الأسود".