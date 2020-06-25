شكرا لقرائتكم خبر عن "100 تحية" أغنية وطنية جديدة تجمع إيهاب توفيق وآية خالد ونورهان المرشدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد عدد من نجوم الغناء فى مقدمتهم إيهاب توفيق، لتقديم أغنية وطنية بعنوان "100 تحية"، من كلمات محمد الجمال، وألحان وتوزيع فارس فهمى، وهندسة صوت إسلام غلاب، ويشارك فيها من المطربين آية خالد، ونورهان المرشدى نجمة ذا فويس.

وتقول كلمات الأغنية: "مصر مش ناسية اللى شيلها.. واللى فى الشدة افتكرها.. والرئيس فى خطابه قالها.. مصر تحيا.. وتحيا مصر، شعبها حافظ جميله‍ا.. طول ما فيها بيجرى نيلها.. عمرها ما يقل خيرها.. وأسالوا مين هى مصر".



إيهاب توفيق وأية خالد ومهندس صوت إسلام غلاب

من ناحية أخرى انتهى النجم إيهاب توفيق من تسجيل أغنية من عدد كبير من نجوم جيله وهم حميد الشاعري، ومصطفى قمر، وهشام عباس، والتى تحمل اسم "زحمة الأيام"، وهى من كلمات الشاعر الراحل سامى العجمى، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى.



آية خالد ونورهان المرشدى وفارس فهمى

يذكر أن آخر أعمال إيهاب توفيق قدم فى شهر رمضان الماضى، دعاء دينى بعنوان "يارب" كلمات أحمد عبد الله، وألحان أشرف سالم، وتوزيع أحمد عبد العزيز، وسبقه كليب بعنوان "أبويا وأمي" من كلمات رضا المصري وألحان وتوزيع فارس فهمي، ومن إخراج فارس فهمي عبد الحميد.