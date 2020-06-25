شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف تتضرع إلى الله بـ12 دعاء طلبًا لشفاء رجاء الجداوى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجهت الفنانة شيماء سيف، بالدعاء إلى الله طلبًا لشفاء الفنانة رجاء الجداوى، التى تخضع للعلاج فى مستشفى العزل بالإسماعيلية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتى تعانى حالة صحية متدهورة استدعت دخولها غرفة العناية المركزة بالمستشفى، حيث تم وضعها على جهاز تنفس صناعى اختراقى.

ونشرت شيماء سيف، مجموعة صور تجمعها مع الفنانة رجاء الجداوى، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "اللهمّ ألبسها ثوب الصحّة والعافية عاجلًا غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها، اللهمّ آمين.. اللهم اشفها شفاءً ليس بعده سقما أبدًا، اللهمّ خذ بيدها، اللهمّ احرسها بعينيك الّتى لا تنام، واكفها بركنك الّذى لا يرام، واحفظها بعزّك الّذى لا يضام، أنت ثقتها ورجاءها يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرّين.. ربنا يشفيها هى وكل مريض يارب العالمين.. دعواتكم".

يشار إلى أن الفريق الطبى المعالج للفنانة القديرة رجاء الجداوى، بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية، كان قد نفى الشائعات التى تناولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى، حول وفاتها، مؤكدًا أنها ما زالت بالعناية المركزة بالمستشفى، ومتواجدة على جهاز تنفس صناعى اختراقى، وهو عبارة عن أنبول متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين، ولا يمكن إزالة الجهاز فى الوقت الراهن، لأن نسبة الأكسجين فى الدم من غير الجهاز 55%.

وأكد المصدر الطبى، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن الأكسجين فى الدم للفنانة رجاء الجداوى منتظم وجيد مع جهاز التنفس، لكنها فاقدة الوعى، بعد أن تدهورت حالتها الصحية، مطالبا محبيها بالدعاء لها، بأن يتم شفاؤها على خير.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوى منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل "pcr"، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانى عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجته، إيجابية.

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وتدهورت الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، واحتاجت إلى جهاز تنفس صناعى اختراقى، كما تم منحها أدوية لدعم جهاز التنفس الصناعى الخاصة بها، فيما أبدت أميرة حسن مختار، الابنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوى، استيائها من الشائعات التى تطارد والدتها كل ساعة على مواقع التواصل الاجتماعى، تفيد بوفاتها.‎

وصاحب دخول الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، العزل الصحى بالإسماعيلية، شائعات كثيرة كل ساعة على السوشيال ميديا، وهو ما أزعج أسرتها كثيرًا، التى طالبت مروجى الشائعات بالدعاء لها بدلًا من نشر وترويج الشائعات التى أثرت على نفسية وصحة الفنانة الكبيرة داخل العزل الصحى.

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة لا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من شاب رجال أعمال "محمد هندى"، مدير إحدى شركات النسيج الشهيرة، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون أشهر عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.