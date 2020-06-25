شكرا لقرائتكم خبر عن "اشترى عوامة وزة".. اعرف حكيم قرر يصيف فين السنة دى بعد رفع الحظر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت إجازة الصيف فى جميع دول العالم، لكن يبدو أن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ما زالت تحرم كثير من الناس الاستمتاع بقضاء العطلة الصيفية على الشواطئ للاستمتاع بجو البحر الرائع فى ظل ارتفاع درجات الحرارة بالمدن الداخلية، على عكس الطقس المعتدل فى المدن الساحلية.

وفى هذا الإطار، شارك النجم حكيم، جمهوره ومتابعيه المكان الذى سيقضى فيه إجازة الصيف هذا العام بعد رفع حظر التجول فى مصر والذى يطبق ابتداءً من يوم السبت المقبل، حيث قرر نجم الأغنية الشعبية قضاء إجازته فى المنزل رغم تخفيف قيود الإغلاق والتى لا تشمل فتح الشواطئ أمام المصطفين حتى الآن، حسبما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

ونشر حكيم، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صور جديد له أثناء استمتاعه بمياه حمام السباحة وهو يسبح مستخدمًا "عوامة" كبيرة على شكل وزة، وكتب فى تعليقه عليها: "بعد قرار رفع الحظر قررت أصيف فى البيت برضه.. واشتريت عوامه وزه".

يأتى هذا بعدما شارك نجم الأغنية الشعبية حكيم، كواليس تصوير "سيشن" خضع له مؤخرًا، وهو جلسة التصوير الخاصة بألبوم "الراجل الصح"، وسبق أن نشر حكيم عبر حسابه الشخصىى على انستجرام، فيديو، وعلق عليه، "كواليس تصوير سيشن ألبوم "الراجل الصح" .. كواليس جديدة اول مره تشوفوها دلوقتى على اليوتيوب".

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قبل أيام طرح حكيم تحدي لجمهوره على تطبيق "تيك توك"، حيث طالبهم بمشاركته بفيديوهات رقصهم على أغنيته "رقصونى"، مشيرا إلى أنه سيختار أفضل 4 فيديوهات لمشاركة أبطاله فى فيديو كليب أغنيته الجديدة، ونشر عبر "انستجرام"، فيديو وهو يرقص علي الأغنية، معلقا عليها: "أنا شوفت كل رقصتكوا اللى عملتوها على تيك توك.. علشان كده هعمل ليكم تحدى #رقصونى وأحسن 4 فيديوهات هيشاركوا معايا الكليب الجديد ورونى انتوا كمان رقصتكوا".

كما شارك نجم الأغنية الشعبية حكيم، متابعيه على إنستجرام، مقطعًا ساخرا له، حيث تفاعل مع جمهوره بخفه دمه المعروفة، متحدثا عن "الحبسة" فى المنزل، بسبب تفشى وباء فيروس كورونا.