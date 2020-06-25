شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شروط لدخول الجمهور قاعات السينما فى زمن كورونا بعد إعادة تشغيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت دور العرض السينمائية فى استعدادها لاستقبال جمهور السينما مرة أخرى بدء من غد السبت، بعد 3 أشهر من الإغلاق بسبب قرارات الحكومة المصرية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، إلى أن أعلنت الحكومة أول أمس الثلاثاء إعادة تشغيل دور العرض لكن بطاقة استيعاب 25% مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعروفة.

وبدأت تساؤلات الجمهور حول الكيفية التى سيتم تشغيل بها دور العرض مرة أخرى، وما هى الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها حتى يلتزم بها الجمهور حال ذهابهم لمشاهد الأفلام داخل القاعات التى سيتم تشغيل 25 % فقط من طاقعة استيعابها أى ربع عدد الماقعد داخل القاعات؟.

وكشف أحمد على مدير سينما أحد المولات الكبرى بأكتوبر ومحمد عبد الخالق مدير إحدى السينمات الكبرى بالشيخ زايد لـ"الخليج 365" عن الإجراءات الاحترازية التى بدأ فى تطبيقها خلال اليومين الماضيين موضحين أنها كلها إجراءات طبيعية من التى نسير بها طوال الفترة الماضية وهى.

- وضع كبائن تعقيم سواء للجمهور أو الموظفين أمام بوابات الدخول

- وجود جهاز لقياس درجة حرارة كل شخص أمام البوابات سواء من الجمهور أو الموظفين

- وضع إشارات على الأرض لتحديد مكان كل شخص للوقوف أمام شباك التذاكر من أجل الالتزام بالتباعد الاجتماعى

- شراء الأطعمة بالإشارات وعدم لمس أى شىء دون الإجراءات الوقائية

- توفير صناديق "هاند جيل" تعقيم أمام شباك التذاكر وفى الممرات بين القاعات وداخل القاعات

- ارتداء الكمامة شرط الدخول من الباب الرئيسى وأيضاً داخل القاعاة والسماح بخلعها فقط فى حالة الأكل أو الشرب

- التباعد الاجتماعى داخل القاعة بمسافة كرسيين على الأقل، ونفس الأمر لصفوف الكراسى سيكون هناك صف وصف بين الجماهير.

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- دوريات مرورية لأفراد الأمن العاملين فى دور العرض داخل القاعات لمتابعة التزام الجمهور بارتداء الكمامات وتنفيذ الاجراءات

- ارتداء كل الموظفين داخل دور العرض الكمامات وعمل جدول لهم بدخولهم دوره المياة لغسل يدهم ووجهم باستمرار

- إقامة 6 حفلات يومية مع جود وقت كاف بينهم من أجل تعقيم القاعات والممرات وتجهيز القاعة مرة أخرى

- آخر الحفلات فى اليوم هى حفلة الساعة 10 مساء

وكان المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الورزاء قد أصدر قراراً بتعليق عمل دور العرض السينمائية والمسارح فى شهر مارس الماضى واستمر التعليق حتى الآن ضمن الاجراءات الاحترازية من تفشى فيروس كورورنا، وهو ما تسبب فى الغاء موسم عيد الفطر السينمائى الذى يعد من أهم المواسم السينمائية فى العام.















