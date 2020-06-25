شكرا لقرائتكم خبر عن بين الفتح والغلق.. كيف ستفتح أمريكا وبريطانيا دور العرض السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد العديد من دول العالم فى الفترة الحالية لإعادة فتح المجال لعودة الحياة الطبيعة بشكل تدريجى، بعد غلقها منذ شهر مارس بسبب جائحة كورونا، وضمن تلك الاستعدادات، الاستعداد لفتح دور العرض السينمائية باعتبار صناعة السينما من أهم موارد أى دولة.



السنيمات في بريطانيا

وفى هذا السياق وقبل أقل من 10 أيام من السماح للعارضين بالافتتاح رسميًا فى المملكة المتحدة فى 4 يوليو، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من إغلاق أبوابها فى مارس بسبب جائحة فيروس كورونا، قامت جمعية السينما البريطانية بنشر إرشادات الصحة والسلامة الرسمية.

تأتى المبادئ التوجيهية فى الوقت الذى كانت فيه سلاسل السينما البريطانية الرئيسية تحدد خطط إعادة افتتاحها وجهودها لزيادة مستويات النظافة الصحية وفرض التباعد الاجتماعى، حيث من المقرر أن يكون أوديون المملوك لـ AMC هو أول من يعيد الفتح، معلنا أنه سيتم إعادة فتح صالته يوم السبت 4 يوليو.

وكانت نقطة الحديث الرئيسية في ارشادات الفتح هي الحفاظ على سلامة العمال والعملاء من الاصابة بـ COVID-19 - مؤكدين أن أقنعة الوجه لا يجب أن تكون إلزامية ، بما يتماشى مع قانون المملكة المتحدة.

والأقنعة ستكون إلزامية فقط للموظفين.

وتتضمن الإرشادات الجديدة خمس نقاط رئيسية.

- تدابير لضمان الابتعاد الاجتماعي في كل نقطة أثناء زيارة للسينما ، مع التركيز بشكل خاص على القاعات.

- تعزيز أنظمة التنظيف والنظافة ، بما في ذلك توفير محطات الهلام المضادة للبكتيريا لرواد السينما في كل موقع.

- تركيب شاشات بلاستيكية في نقاط الاتصال الرئيسية للمساعدة في حماية العملاء والموظفين.

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- التشجيع حيثما أمكن ذلك على الحجز عبر الإنترنت وحجز التذاكر الإلكترونية .

- إتاحة الوقت لتنظيف القاعات بين العروض وتجنب الازدحام في الممرات.

وقال فيل كلاب، الرئيس التنفيذى لجمعية السينما البريطانية: "تمثل إعادة فتح دور العرض السينمائية خطوة تالية مهمة في جهودنا لتقديم تجربة الشاشة الكبيرة مرة أخرى للجمهور السينمائي..ونعلم من الاستطلاعات الأخيرة أن نسبة كبيرة من جمهورنا لا يستطيعون الانتظار حتى يعودوا ، لكنهم يرغبون بشكل مفهوم في معرفة الخطوات التي ستتخذها السينما لضمان استمرار رفاهيتهم"، واشار " تمثل الإجراءات المنصوص عليها في الوثيقة أكثر من أي شيء اهمها تعهد واضح من قطاع السينما في المملكة المتحدة بالتدابير التي سيتم اتخاذها لحماية كل من الجماهير والموظفين على حد سواء".

وعلى جانب آخر قررت الولايات المتحدة فتح دور العرض وهو ما يعتبر مجازفة لكنهم لا يريدون أن يقعوا فى المأزق الذى وقعت فيه الصين، خاصة أنها كانت تانى أعلى شباك تذاكر بعد شباك التذاكر الأمريكى، وسيكون شهر يوليو بداية عرض عدد من الافلام تمهيدا لفتح دور العرض السينمائية في الولات المتحدة.

وأول الأفلام المقرر عرضها هو فيلم Unhinged ويعرض يوم 10 في أمريكا، بطولة النجم الحاصل على جائزة أوسكار راسل كرو. ومن إخراج ديريك بورتي، وتأليف كارل إلسورث، ويشارك في البطولة كل من جيمي سيمبسون، جابرييل بيتمان.

وفي منتصف الشهر تحديدا 17 يوليو، يعرض فيلم الرعب Saint Maud، تأليف وإخراج روز جلاس، وبطولة مورفيد كلارك، جينيفر إيل، ليلي نايت، ويعرض فيلم The Rental، يوم 24 يوليو أيضا وهو من إخراج ديف فرانكو، وبطولة أليسون بري، جوفاني ريدلر، توبي هاس، في حين يعرض فيلم Tenet يوم 31 يوليو، إخراج وتأليف كريستوفر نولان، بطولة روبرت باتينسون، جون ديفيد واشنطن، إيليزبيث ديبيكي.

أما النسخة الحية من فيلم " Mulan"من المقرر عرضها في 24 يوليو، بعدما قررت شركة "ديزني" المجازفة بعرضه بعد سلسلة تأجيلات.

وفيلم Mulan إنتاج شركة ديزنى نسخة جديدة Live Action، من النسخة الكرتون التى صدرت فى 1998، وتدور حول قصة امرأة صينية تتنكر كرجل للقتال فى الجيش بدلا من والدها الذى لا يستطيع الذهاب لكبر سنه، بينما لم يشك أحد أنها امرأة حتى قامت بإنقاذ قائد الجيش، وجرحت خلال المعركة وكان عقابها الإعدام إلا أن القائد عفى عنها.

الفيلم من بطولة دوني ين والذي قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، من أبرزها: "Seven Swords" و"Painted Skin" و"Ip Man" و"The Lost Bladesman" و"Together"، وغيرها وتجسد دور مولان الفنانة ليو يي فاي ويشارك بالعمل جيت لي ولي جونج وجايسون لي.