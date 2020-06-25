شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد 11 صورة نادرة لمايكل جاسكون فى ذكرى وفاته الـ11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل، اليوم، ذكرى وفاة أيقونة الموسيقى وملك البوب مايكل جاكسون، الذى مازالت أعمالها الغنائية عالقة بأذهان كل عشاق الموسيقى والغناء من مختلف الأعمار، وذلك بالرغم من مرور 11 عاما على وفاته التى كانت بمثابة صدمة للملايين فى شتى أنحاء العالم، واليوم نستعرض عددا من صورة النادرة له.

تنوعت الصور النادرة لملك البوب مايكل جاكسون من مرحلة الطفولة والشباب وصولا لمرحلة النجومية المذهلة.



مايكل جاكسون يلعب كرة السلة عام 1972 مايكل جاكسون يلعب كرة السلة عام 1972

أبرز هذه الصورة هى التى ظهر فيها مايكل جاكسون مع أشقائه وأقاربه والتقطت له عام 1972 وهو يلعب معهم كرة السلة، وهى الرياضة المفضلة له.

أيضا صورة أخرى جمعت مايكل جاكسون بشقيقته المغنية الشهيرة جانيت جاكسون، والتى تختلف تماما ملامحها عن الآن بسبب تركيزها على إجراء عمليات التجميل، كذلك رصدت صور جاكسون النادرة زيارته لطوكيو عام 1973.



صورة جمعت مايكل بجانيت جاسكون عام 1972 صورة جمعت مايكل بجانيت جاسكون عام 1972

ومن أهم الصور التى التقطت لملك البوب الراحل هى التى يظهر فيها جاكسون فى حفل الاأوسكار عام 1981 مع بروك شيلد، كذلك عدد آخر من الصور التى جمعته بعدد من النجوم مثل ليز تايلور وماكولى كولكين وفريق NSync وغيرهم.



باحدى الحفلات عام 1974



بحفل توزيع جوائز الجرامي عام 1984

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عام 2001 مع غريق NSync



في حفل الاوسكار عام 1981 مع بروك شيلد



في ديزني لاند مع الممثل ماكولي كولكين بطل فيلم home alone



في طوكيو 1973



في كواليس جولته HIStory tour عام 1997



مع ليز تايلور عام 1993