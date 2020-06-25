شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة الصيف بدأت.. صور جديد للفنانة غادة عبد الرازق وزوجها على الشاطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقضى النجمة غادة عبد الرازق، العطلة الصيفية بصحبة زوجها هيثم زنيتا مدير التصوير فى إحدى المدن الساحلية، فى أول ظهور لهما بعد زواجهما فى شهر رمضان الماضى، ونشرت غادة، اليوم الخميس، مجموعة صور جديدة تجمعها مع زوجها على الشاطئ، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، حيث كتبت فى تعليقها عليها: "إجازة الصيف بدأت".

تأتى مجموعة الصور الجديدة للفنانة غادة عبد الرازق، وزوجها هيثم زنيتا، خلال عطلة الصيف، بعد أن سبق وشاركت الفنانة جمهورها ومتابعيها صور أخرى ظهرت خلالها ابنتها روتانا وحفيدتيها، حيث يبدو أن الفنانة غادة عبد الرازق تحاول الاستمتاع بوقتها قدر الإمكان حالياً مع أسرتها.

وكانت النجمة غادة عبد الرازق، أكدت فى تصريح سابق لـ"الخليج 365"، زواجها من مدير التصوير هيثم زنيتا، حيث تعرفت غادة على هيثم زنيتا منذ سنوات وعمل معها كمدير تصوير فى أكثر من عمل، إلا أن علاقتهما انقطعت لسنوات وعادت مرة أخرى قبل أشهر ليتزوجا.

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يذكر أن غادة عبد الرازق تعاونت هيثم زنيتا فى مسلسل "حكاية حياة" الذى عُرض فى رمضان 2013، ونشأت بينهما قصة حب وعقدا القران وقتها إلا أنهما انفصلا بعدها، لتعود العلاقة مجدداً أثناء تصوير مسلسلهما الجديد، وبالفعل عقدا القران قبل أيام ويستعدا لقضاء شهر العسل فى الفترة المقبلة بعد عودة الطيران مرة أخرى.