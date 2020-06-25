شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تستعيد ذكرياتها مع "حرب أطاليا" بصورة عمرها 15 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة نيللى كريم جمهورها بصورة من كواليس فيلم "حرب أطاليا"، الذى طرح قبل 15 عاما، وشاركت فى بطولته مع النجم أحمد السقا، حيث ضمت الصورة السيناريست تامر حبيب والسقا إلى جانب نيللى كريم التى كانت جالسة على كرسى.



نيللى كريم

وكان حرص النجم أحمد السقا، هو الآخر قبل أيام على استعادة ذكرياته مع فيلم "حرب أطاليا" لثلاثة أيام على التوالى، بصورة من كواليس تصوير الفيلم، الذى عرض عام 2005، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام.

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وفى وقت سابق كشفت الفنانة نيللى كريم عن دورها الجديد فى عملها السينمائى المقبل، حيث نشرت فى خاصية الاستورى عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، قائلة: "نيلل كريم تستعد للعب دور فتاة ليل قريبا".

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان النجمة نيللى كريم عن عمل فنى جديد مع الكاتب أحمد مراد، حيث كشفت نيللى عبر صفحتها الشخصية علي إنستجرام، عن تعاون يجمعهما سوياً، قائلة: عمل جديد قريبآ"، لكنها لم تعلن المزيد من التفاصيل في ذلك الوقت، إلا أنها عادت مرة أخرى خلال الساعات القليلة الماضية لتكشف عن الدور الذي تجسده وهو "فتاة ليل" وفقا لما نشرته عبر خاصية الاستوري على إنستجرام.

يشار إلى أن نيللى كريم، قدمت أخر أعمالها مسلسل" بـ 100وش"، وعرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته آسر ياسين، شريف دسوقى،مصطفى درويش رشدى الشامى، إسلام إبراهيم، وأخرون، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، إخراج كاملة أبو ذكرى.