شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تستعين بكوكب الشرق أم كلثوم فى أغنية "الحب والسلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعين مخرج كليب "الحب والسلام" للنجمة أصالة، بالجرافيك لتظهر كوكب الشرق السيدة أم كلثوم خلال الكليب الذى يخاطب كل الجنسيات ويدعو لإرساء السلام فى العالم أجمع.

كما تستعين النجمة أصالة بلغة الإشارة فى كليب "الحب والسلام" ‏المقرر طرحه قريبا بعد الانتهاء من تصويره، ويظهر فى الكليب ‏ممثلة الصم وضعاف السمع هاجر جمال الشهيرة بـ"مادونا" ومترجم الإشارة بيشوى عماد، وشارك ‏فى تصوير العمل أناس يمثلون جنسيات العالم المختلفة.

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وكان الملحن محمد رحيم قد أعلن الانتهاء من تصوير أغنية "الحب ‏والسلام" للنجمة أصالة، وهي من كلماته وألحانه مؤكدا أنه عمل ‏مختلف في كل عناصره، ونشر رحيم مجموعة صورا من كواليس ‏التصوير عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها قائلا: "الحمد ‏لله انتهينا الآن من تصوير أغنية الحب والسلام للرائعة الاستثنائية ‏صولا، وإن شاء الله بنوعدكوا بعمل مختلف جدا في كل عناصره ‏وتركيبه فنيه لم تحدث من قبل".‏

وكانت النجمة السورية أصالة نصرى أعربت عن سعادتها بسبب ‏تعاونها فى تلك الأغنية مع الملحن محمد رحيم، وأكدت أن الأغنية ‏جعلتها ترقص وتبكى من الفرحة، وسوف تزين مسيرتها الفنية، ‏ليغازلها رحيم قائلا: "أنا اللى بتشرف بصداقتك والعمل معاكى ‏وفعلا الغنوة دى أنا كتبتها ولحنتها من كل قلبى.. يا حبيبتى يا ‏صولا ربنا يخليكى ويزيدك من فضله‎".

وقالت أصالة عبر تويتر: "الأغنية جننتنى، خلّتنى أرقص وأفرح ‏وأبكى بنفس الفيمتو ثانية، مبروك عليّى هالعمل الّلى أكيد حيزيّن ‏مسيرتى.. والكلام الكلام ياخمّود مو معقول!!! كأنّه الّلى كتبه ‏مجنون‎".