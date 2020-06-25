شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين ومحمود البزاوى يسخران من اختيار أصحاب المقاهى للزبائن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل الفنان سامح حسين، مع قرار إعادة فتح المقاهى فى مصر بنسبة 25% عقب توقف دام أكثر من 3 أشهر بسبب إجراءات الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا بطريقة ساخرة، حيث شارك سامح حسين مقطعا من أحد أفلامه على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، وكأنه يقف فى طابور فى انتظار سماع اسمه لدخول المقهى، ثم لا يحالفه الحظ للدخول فيعبر عن مشهد المصريين وقتها.

كما شارك الفنان محمود البزاوى، صورة ساخرة له على حسابه بموقع "تويتر"، ويظهر كأنه صاحب قهوة يخاطب أحد الزبائن قائلا "ابقى سيب الـcv بتاعتك وهنبقى نشوف لك كرسى تقعد عليه".

وفى وقت سابق، فى فيديو يحث على التفاؤل، كشف الفنان سامح حسين عن أول أدواره بإحدى المسرحيات على مسرح الجامعة، الذى كان عبارة عن سطرين فقط، موضحا ضرورة التمسك بالأهداف وعدم الاستسلام إلى الإحباط.

Advertisements

قال سامح حسين خلال فيديو عبر حسابه بموقع تويتر: "الكتاب ده فيه مسرحيتين أول مسرحية ألحان مجيدة، وده كانت أول مسرحية أنا مثلتها في حياتى في أول جامعة كلية الحقوق بجامعة عين شمس"، وأوضح سامح حسين أن دوره كان قصير جدا، عبارة عن سطرين فقط في العمل الفني، قام بوضع علامة بقلم عليهما،

كان أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من القرارات المهمة خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد بمقر مجلس الوزراء على أن يتم تطبيقها اعتبارا من السبت المقبل، وتمثلت تلك القرارات فى إعادة فتح المطاعم والمقاهى اعتبارا من السبت المقبل، بطاقة 25%، مع منع الشيشة، وغلق المحال والمولات من التاسعة مساءً بدلاً من السادسة، وغلق المطاعم والمقاهى فى العاشرة مساءً.

كما شملت القرارات الحكومية، استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ، واستمرار عمل وسائل النقل الجماعى حتى منتصف الليل، وعودة الصلوات الخمس بالمساجد اعتبارًا من السبت، مع تعليق الصلوات الرئيسية، وإعادة فتح المسارح والسينمات اعتبارًا من السبت المقبل، بطاقة 25%، وإلغاء حظر التجوال مع فرض الإجراءات الاحترازية.