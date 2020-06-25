شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يحتفل بعيد ميلاد زوجته مها الصغير بصورة مع ابنهما وخرزة زرقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم أحمد السقا، اليوم الخميس، بمناسبة عيد ميلاد زوجته الإعلامية مها الصغير، حيث نشر صورة تجمعه مع زوجته وابنه ياسين، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتب فى تعليقه عليها: "Happy birthday my love.. ربنا يخليكي لينا و مايحرمنيش منك"، واختتم تعليقه بإيموجى "قلب وخرزة زرقاء".

يأتى هذا فيما يشارك النجم أحمد السقا، فى بطولة مسلسل "نسل الأغراب" الذى يجمعه مع النجم أمير كرارة، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، والمقرر طرحه فى موسم رمضان المقبل، والعمل الدرامى من إنتاج سينرجى، وتدور أحداثه فى منطقة الصعيد.

وكان قال أحمد السقا، فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إن مسلسل "نسل الأغراب" سيعيد مكانة الدراما الصعيدية لوضعها الطبيعى، مشيراً إلى أن المسلسل ملىء بالأحداث التى ستكون مفاجأة للجمهور، خاصة أن العمل يتضمن صراعا قويا لم يحدث فى تاريخ الدراما من قبل، لافتاً إلى أن المخرج محمد سامى كون الشخصيات بطريقة احترافية تجعل المشاهد يصب تركيزه فى كل دقيقة من أحداث المسلسل.

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وأشار السقا إلى أن تعاونه مع النجم والصديق أمير كرارة، سيكون بمثابة "لقاء الكبار" فى الدراما التليفزيونية، خاصة أن كرارة يعد واحداً من أبرز نجوم مصر الوطن العربى حالياً، وتواجدنا سوياً سيجعل الأحداث تشتعل لحظة بلحظة فى المسلسل، موضحاً أن العمل يقدم أهل الصعيد بطريقة مختلفة ومميزة عما قدمته الدراما من قبل.

يشار إلى أن أحمد السقا ينتظر استكمال تصوير فيلمه الجديد"العنبكوت" ويشارك فى بطولته كل من النجوم منى زكى، ظافر العابدين، ريم مصطفى، وعدد كبيرمن الفنانين، تـأليف محمد ناير، إخراج أحمد نادر جلال .

"نسل الأغراب" يعد التعاون الأول الذى يجمع أمير كرارة والسقا فى الدراما التليفزيونية، حيث تعاونا سوياً فى السينما بفيلمي "هروب اضطرارى" وحرب كرموز"، كما شارك السقا كضيف شرف فى مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى عرض فى شهر رمضان الماضىن ونسل الاغراب من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.