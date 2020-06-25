شكرا لقرائتكم خبر عن في الذكرى الأولى لرحيل المخرج محمد نجار.. أعمال لا تنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تمر اليوم الذكرى الأولى لرحيل المخرج محمد النجار، الذى رحل عن عالمنا يوم 25 يونيو 2019، عن عمر ناهز 65 عاما بعد صراع مع مرض القلب.

وتخرج محمد النجار من المعهد العالي للسينما قسم إخراج عام 1978، وحصل على درجة الماجستير في الإخراج عام 1979، وقام بالتدريس بالعديد من المعاهد الفنية المصرية، بدأ مشواره الفني بالعمل كمساعد إخراج ومخرج منفذ في حوالي 52 فيلم مع العديد من المخرجين السينمائيين الكبار أمثال المخرج محمد راضي في أفلام "العمر لحظة، الجحيم، أمهات في المنفى"، كذلك عمل مع المخرج عاطف الطيب في أفلام "سواق الأتوبيس، الحب فوق هضبة الهرم، الزمار، ملف في الآداب"، كما عمل مع المخرج هشام أبو النصر في فيلم "قهوة المواردي"، ومع المخرج فاضل صالح في فيلم "البرنس"، ومع المخرج بشير الديك في فيلم الطوفان.

وفي عام 1988 بدأ إخراج أول أعماله السينمائية وهو فيلم "زمن حاتم زهران" بطولة نور الشريف، وقد حقق هذا الفيلم نجاحا جماهيريا كبيرا استطاع من خلاله محمد النجار أن يضع قدمه في الوسط السينمائي كمخرج محترف قادم بقوة، ليصبح بعدها من أكبر المخرجين السينمائيين من خلال إخراجه للعديد من الأفلام الناجحة.

وبعد ذلك اتجه إلى الدراما التلفزيونية وأخرج مجموعة من المسلسلات التلفزيونية الناجحة مع كبار النجوم أمثال "يحيى الفخراني، محمود مرسي، يسرا، مصطفى قمر، أحمد عـز".

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وللمخرج محمد النجار العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيوينة المتميزة منها أفلام "ميدو مشاكل"، بطولة أحمد حلمى وشيرين عبد الوهاب، و"عوكل"، من بطولة محمد سعد، "صعيدى رايح جاى"، للفنان هانى رمزى، و"صباحو كدب" من بطولة أحمد آدم، و"قلب جرى" وبحبك وأنا كمان"، من بطولة مصطفى قمر، و"رحلة حب"، من بطولة محمد فؤاد وأحمد حلمى.

و قدم فى التلفزيون مسلسلات "الأدهم"، من بطولة أحمد عز، و"منتهى العشق" و"على ياويكا"، من بطولة مصطفى قمر، و"العائد"، من بطولة فتحى عبد الوهاب وياسر جلال.

وحصل محمد النجار على جوائز من العديد من الجمعيات السينمائية المصرية والعربية، وكذلك من مهرجان القاهرة الدولي ومهرجان التليفزيون العربي الدولي