شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. خالد سليم يحتفل برفع الحظر وعودة المقاهى بمقطع من أغنية "اللى فات مات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفالاً برفع الحظر عن شوارع القاهرة وعودة الحياة تدريجيا لطبيعتها وبعد عودة المقاهي مرة أخري للعمل وهو الأمر الذي لاقي احتفالا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، شارك النجم خالد سليم الجمهور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الاحتفال بعودة المقاهي مرة اخرى بجزء من اغنيته الجديدة اللي فات مات معلقا، وانت داخل القهوة يوم السبت.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، ميكس وماسترينج أمير محروس، وإخراج ريشة سركيس، وكان من المفترض طرحها قبل شهر رمضان ولكن تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وكشف النجم خالد سليم مؤخرا عن كواليس تصوير فيديو كليب اغنيته الجديدة "اللي فات مات"، والتي صورها فى لبنان مؤخرا، ونشر فيديو عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليه قائلا: "من أكتر التجارب اللي استمتعت بيها جداً هي كواليس تصوير أغنية "اللي فات مات" في لبنان واللي استمرت تقريباً 18 ساعة في أكتر من لوكيشن".

وتابع :"واللي بيهون أي حاجة صعبة قابلناها هو فريق العمل اللي بشكره جداً واحد واحد على كل تفصيلة اشتغلنا عليها، وكمان بشكر كل الناس اللي بتبعتلي تقولي إنها مبسوطة جداً بالأغنية والفيديو كليب..وطبعا كل الحب لزوجتي اللي دايما جمبي ".

وتعد أغنية "اللى فات مات" أولى أغنيات خالد سليم فى عام 2020، حيث إنها ضمن أكثر من أغنية سينجل ينوي طرحها على مدار العام، حيث يحضر لأغنية أخرى بعنوان "عشمني" من كلمات هشام صادق وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل، ومقرر أن يصورها فيديو كليب أيضاً خلال الفترة المقبلة.