شكرا لقرائتكم خبر عن قصى خولى يجرى اختيار فيروس كورونا والنتيجة سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى النجم السورى قصي خولي، اختبار فيروس كورونا، برفقة صديقة الفنان معتصم النهارعن طريق أخذ مسحة من الأنف أثناء تواجده في السيارة، كما طمأن جمهوره بأن النتيجة جاءت سلبية، ونشر النجم السورى قصى خولى، عبر ستورى حسابه بموقع انستجرام "فيديو" لإجرائه مسحة لاختيار فيروس كورونا، أثناء تواجده في السيارة برفقة صديقة معتصم النهار.



قصى خولى

وظهرت طبيبة تقوم بأخذ مسحة من الأنف له، مما تسبب له بالمعاناة لمدة دقائق، حيث أحمر وجهه، إلا أنه التقط مع الطبيبة في نهاية سيلفى برفقتها، كما توجه بالشكرإليها، قائلاً:"شكرا جزيلا يا لمى والله يحميك أنت وكامل الطقم الطبي في لبنان وبكل العالم ويديم عليكم الصحة".



قصى خولى

من جانب آخر شارك النجم السوري قصي خولي، مقطع فيديو له عبر حسابه بموقع "انستجرام"، ظهر به وهو يتحدث مع نجله "العميد"، علي الرغم من الخلافات مع زوجته التونسية مديحة الحمداني، معلقا علي الفيديو قائلا :"يا روحي وضوء عيوني هالصوت .. يا بابا .. الله يحميلنا ياك ويديم الصحة والعافية عليك يا صغيري أنت .. ويجمعني فيك عن قريب .. الله يحمي أطفال العالم جميعا".

وكان الفنان السورى قصى خولى قد شارك متابعيه بفيديو جديد، له خلال احتفاله بعيد ميلاده ويظهر به وهو يحمل نجله، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، وذلك بعد الخلافات التي حدثت مع زوجته التونسية مديحة الحمداني مؤخرا، حيث علق علي الفيديو قائلا : " صارو 44 سنة يا بابا بس بوجودك اختلف معنى السنين وشفت نورك بحياتي".