شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن فيلم "لص بغداد" قبل عودته للسينمات مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد قرار عودة فتح قاعات العرض السينمائية، بطاقة 25%، قرر صناع الأفلام، إعادة عرض بعض الأفلام التى كانت تعرض قبل التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك حتى تعود المياة الراكدة فى السينمات منذ ما يقرب من 4 أشهر كاملة.

وقررت شركة سينرجى فيلمز، إعادة طرح فيلم "لص بغداد" بطولة النجم محمد إمام، فى السينمات مرة أخرى، حتى يمكن للجمهور مشاهدة الفيلم، يجمع العمل بين محمد إمام ومحمد عبد الرحمن "توتة" اللذين يشكلان ثنائى كوميدي مميز، فضلا عن مشاهد الأكشن التى نفذها كل من محمد إمام وأحمد العوضى وأمينة خليل ببراعة واحترافية شديدة، بالاضافة إلى الاثارة والغموض فى قصة الفيلم، الذى حقق مايقرب من 32 مليون جنيه.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، الفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز.

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"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد إمام بعدما قدما سوياً فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنباوى.