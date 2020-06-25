شكرا لقرائتكم خبر عن هوايات لا تعرفها عن الفنان يوسف داوود.. أبرزها النجارة والكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر الفنان الراحل يوسف داوود تريند محرك البحث جوجل، بمناسبة مرور ذكرى وفاته الثامنة التى حلت أمس، وذلك نظرا لحب الجمهور له من خلال أدواره المختلفة التى ظهر بها فى السينما والدراما والمسرح، فاستطاع أن يكسب قاعدة جماهيرية كبيرة وحبا كبيرا بعد أن صنع الابتسامة على وجوه جماهيريه في مختلف أنحاء الوطن العربى.



وكشفت دينا ابنة الفنان الراحل فى أحد اللقاءات التليفزيونية، أن والدها كان لديه هوايات كثيرة ومختلفة منها حبه للأعمال الشعبية، وكان يحب الشعر ويقوم بتأليف مقطوعات لنا لكل واحد على حسب شخصيته، وكان يقوم بعمل اسكتشات لنا فى المنزل، وكان يحب النجارة فكان يقوم بعمل أشياء كثيرة بالخشب فى المنزل، كما أن مهنته فى البداية مهندس كهرباء، فكان متأثرا بها جدا، وهو ما ترتب عليه أن يقوم بعمل اختراعات في أنوار المنزل. Advertisements





وتابعت، القراءة أيضا كانت من هواياته المفضلة، حتى أطلقنا عليه شهرزاد بسبب مذاكرته لشقيقى بنفس طريقة شهرزاد، وكنا بنحب أى حاجة بأدائه الصوتى، وحتى كان أى شغل فى الإذاعة فيها أداء صوتى كنا بنحبه جدا جدا.





وعن عدم امتهانهم مهنة التمثيل مثل والدهم قالت، كان بابا باعدنا عن مهنة التمثيل، لكن أخويا جرب مرتين كده لكن بابا طلب منه أن يبتعد عن التمثيل ويرحم تاريخه الفنى، وهو ما نفذه بالفعل وابتعد عنه ونحن لم نخض هذه التجربة.





يوسف داوود له العديد من الأفلام الناجحة والتى لها رصيد كبير لدى الجمهور، مثل "كراكون في الشارع" و" سيداتي آنساتي" و" عسل أسود" و" عمارة يعقوبيان" و"حسن ومرقص" وكان له دور كوميدى في فيلم "أمير الظلام" مع الفنان عادل إمام، حيث ظهر في دور مدير دار المكفوفين، الذى لا يهتم بأحوالهم ودائم الخلاف مع الجنرال عادل إمام بطل حرب أكتوبر، ويحاول الاثنان الانتقام من بعضهما.