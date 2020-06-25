شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله مشرف في المستشفى.. ادعوله.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل الفنان عبد الله مشرف، غرفة العناية المركزة، فى أحد المستشفيات، اليوم، الخميس، بعد تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ، وذلك بعد الاشتباه فى إصابته بجلطة فى المخ، الأمر الذى تطلب نقله إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه.

فى هذا الفيديو، نتعرف معا، على تفاصيل دخول الفنان عبد الله مشرف غرفة العناية المركزة، متمنين له الشفاء العاجل.,