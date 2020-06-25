شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد فى أحدث صورة له.. ومايا دياب تعلق: Oh la laaaaa والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان حسن الرداد متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام بأحدث صورة له بالأبيض والأسود، كما علق على الصورة بكتابة حكمة قال فيها: "لا يمكنك الاعتماد على عينيك عندما يكون خيالك بعيدًا عن التركيز"، وانهالت عليه تعليقات متابعيه على الصورة أبرزها من مايا دياب التى كتبت له: "Oh la laaaaa".



حسن الرداد وتعليق مايا دياب

وكان الفنان حسن الرداد قد عبر عن استيائه الشديد، من الأخبار المتداولة عن انفصاله عن زوجته الفنانة إيمى سمير غانم، حيث تداول رواد السوشيال ميديا خبر انفصالهم خلال الساعات الماضية، ما جعله ينشر تغريدة عبر حسابه الشخصى على "تويتر" قائلاً: "للأسف فى بعض المواقع لازالت تبحث عن تريند وفرقعة إعلامية على حساب الشائعات عن الفنانين.. أقول لهم "عيب" احترموا مهنتكم".

وبسؤال الرداد، أكد لـ"الخليج 365" أن ما يتداوله البعض عارٍ تماماً من الصحة، وأن علاقته بزوجته "سمن على عسل"، مشيراً إلى أنه منذ زواجه تحمل الكثير من تلك الشائعات السخيفة وأعتبرها "كلام فارغ"، موضحاً أنه تعود على تلك الشائعات التى لا تأتى بثمارها، قائلاً "أنا مش عارف اللى بيطلع الشائعات دى بيستفاد إيه".

وكان الفنان حسن الرداد قد أكد أنه لا يملك أى حساب على تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، مشيرا إلى أن هناك أحد الأشخاص الذين ينتحلون شخصيته، حيث قام الرداد بنشر "سكرين" من حساب مزيف باسمه على تيك توك، وعلق عبر حسابه على "فيس بوك"، "الأكونت ده مزيف وأنا ماعنديش أكونت على تيك توك، وغير مسئول عن ما يكتبه هذا الشخص المنتحل"، حيث يتضمن هذا الحساب أكثر من 135 ألف متابع يعتقدون أن هذا الحساب هو الحساب الرسمى لحسن الرداد على تيك توك.