شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يطرح أحدث أغنياته "الحساس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم الاماراتى حسين الجسمي أحدث اغنياته التي تحمل اسم "الحساس" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من ألحانه وكلمات أحمد الصانع.

وفى وقت سابق، طرح النجم حسين الجسمى أغنية منفردة جديدة حملت عنوان "روح العشق" من ألحانه وغنائه، وتعاون فى كلماتها مع الشاعرة "العُلا"، والتى بث من خلالها أحاسيس ومشاعر المحبة، واصفاً روح العشق فيها بين كلمات الأغنية، والتى تقول "أنا أنت وفى المحبة إحنا روحين بجسد اختصرت الناس فينى واختصرتك عن سواك".

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ولحن الجسمى الأغنية على مقام الكرد، وهو من أشهر المقامات الموسيقية وأسهلها في السلم الموسيقي، حيث تعتمد كثير من الأغاني العربية عليه كسلم موسيقي، وهو أحد المقامات الموسيقية الشرقية والتى لا تحتوى على الربع تون، لذلك فهو موجود أيضًا في الموسيقى الغربية مثل الموسيقى الإسبانية، وهو المقام الصغير الصاعد المشتق من المقام الكبير من الدرجة الثالثة صعوداً.

وحملت الأغنية توزيع ومكساج وماستر من قبل زيد عادل، وطرحت عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube الى جانب جميع الإذاعات في الإمارات والخليج والوطن العربى.

آخر حفلات النجم الإماراتى حسين الجسمى، كانت ثانى أيام عيد الفطر، حفلا غنائيا عبر قناة المجمع الثقافي الإماراتي على موقع يوتيوب، ضمن الحفلات التي يحيها نجوم الغناء والطرب احتفالا بعيد الفطر، واقتصر الحفل على اذاعته بث مباشر للحفاظ على التباعد الاجتماعي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.