شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مدحت العدل قال إيه بعد مرور 20 عاما على فيلم "شورت وفانلة وكاب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل السيناريست مدحت العدل بمرور 20 سنة على إنتاج فيلمه "شورت وفانلة وكاب"، بطولة أحمد السقا، ونور، حيث طرح بدور العرض عام 2000.

وكتب العدل عبر حسابه على " فيس بوك" "من 20 سنة كانت قصة الحب بين خالد كابو الجدع، ورباب الجميلة، فى فيلم من أقرب الأفلام ليا شورت وفانلة وكاب".



مدحت العدل

وتدور أحداث الفيلم حول ثلاثة أصدقاء يعملون فى شرم الشيخ مرشد سياحى ومدرب غطس ومدير كافيتريا، لكل منهم قصته، يساعد أحدهم ابنة وزير عربى فى الهرب من والدها الذى يرفض زواجها ممن تحب.. وتتشابك الأحداث بعد هروبها واكتشافها حقيقة من تحب.

فيلم "شورت وفانلة وكاب" من بطولة أحمد السقا ونور وسامى العدل وشريف منير وأحمد عيد وداليا مصطفى، ومن إخراج سعيد حامد. فاز الفيلم بخمس جوائز فى مهرجان القاهرة السينمائى، منها جائزة احسن مخرج لسعيد حامد وأحسن ممثل لأحمد السقا