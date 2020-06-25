شكرا لقرائتكم خبر عن دور العرض تفتح أبوابها للجمهور السبت وتعيد عرض أفلام إجازة نص السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتح دور العرض السينمائية أبوابها بعد غد السبت، لجمهورها بعد إغلاق دام 3 أشهر بسبب قرارات الحكومة المصرية للوقاية من انتشار فيروس كورونا إلى أن أعلنت الحكومة أول أمس الثلاثاء إعادة تشغيل دور العرض لكن بطاقة استيعاب 25% مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتعقيم والتباعد الاجتماعى وغيرها من الإجراءات المعروفة.

وبدأت دور العرض فى استعدادتها لعودة الجمهور مرة أخرى إلى صالاتها، حيث قرر القائمون عليها إعادة عرض أفلام إجازة منتصف العام الدراسى – التى كانت تعرض قبل قرار الإغلاق – خاصة أن فكرة طرح أفلام جديدة فى الوقت الحالى غير واردة من قبل المنتجين والموزعين لاسيما مع قرار 25% من طاقة صالة العرض أى ربع عدد الكراسى.

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لص بغداد

ومن الأفلام التى تعرض فى دور العرض ابتداءً من السبت "لص بغداد" بطولة محمد إمام وفتحى عبد الوهاب وياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن توتا وتأليف تامر ابراهيم وإخراج أحمد خالد موسى، "الفلوس" بطولة تامر حسنى وزينة وخالد الصاوى ومحمد سلام وإخراج سعيد الماروق، و"صندوق الدنيا" بطولة رانيا يوسف وخالد الصاوى وباسم سمرة وتأليف وإخراج عماد البهات.



الفلوس

وكذلك فيلم "رأس السنة" بطولة إياد نصار وإنجى المقدم وأحمد مالك وبسمة وشيرين رضا، و"بنات ثانوى" بطولة جميلة عوض وهنادى مهنى وهدى المفتى ومى الغيطى ومايان السيد وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمود كامل إضافة إلى الأفلام الأجنبية أيضاً التى كانت تعرض قبل قرار غلق دور العرض فى مارس الماضى.



بنات ثانوى

وكان رئيس مجلس الورزاء مصطفى مدبولى قد أصدر قراراً بتعليق عمل دور العرض السينمائية والمسارح فى شهر مارس الماضى واستمر التعليق حتى الآن ضمن الإجراءات الاحترازية من تفشى فيروس كورورنا، وهو ما تسبب فى الغاء موسم عيد الفطر السينمائى الذى يعد من أهم المواسم السينمائية فى العام.