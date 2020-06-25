شكرا لقرائتكم خبر عن هل تأثرت أسطورة ملك البوب مايكل جاكسون بعد مزاعم تحرشه جنسيا بالأطفال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى وفاة ملك البوب مايكل جاكسون، والذى يعتبر اسطورة في عالم الغناء، ولديه محبون حول العالم بالملايين، ورغم ذلك صورة النجم اهتزت حول العالم، بعدما أثيرت قضية تحرشه بالأطفال، والتي حتى تلك اللحظة لم يظهر فيها حقيقة مؤكدة، فهناك اطراف قيل إنه تحرش بها تؤكد حقائق لا تصدق عن تحرش جاكسون بالاطفال، وهناك أطراف من عائلة النجم تؤكد أن كل ما يقال عنه بخصوص تحرشه بالاطفال وممارسة الجنس معهم غير حقيقي على الاطلاق ومجرد افتراء للحصول على تعويضات مالية.

وجاكسون تمت تبرئته في عام 2005 من اتهامات بالتحرش الجنسي بصبي عمره 13 عاما. وفي عام 1994 قام بتسوية دعوى مدنية اتهم فيها بالاعتداء الجنسي على صبي آخر عمره 13 عاما أيضا.

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وخضعت سمعة مايكل جاكسون للتدقيق مرة أخرى العام الماضى بسبب فيلم وثائقي حصل على جائزة إيمي يُدعى "ليفينج نيفرلاند"، قال فيه رجلان إن جاكسون اعتدى عليهما جنسيا في التسعينيات، عندما كانا صبيين.

وهاجمت عائلة جاكسون الفيلم واستنكرته مؤسسة ممتلكاته معتبرة إياه "إعادة صياغة لمزاعم فاقدة للمصداقية وعفا عليها الزمن".