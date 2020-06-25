شكرا لقرائتكم خبر عن بتول عرفة: انتهيت من مونتاج كليب bon voyage واحترافية كارول أمام الكاميرا يتمناها أي مخرج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المخرجة بتول عرفة أمس من أعمال المونتاج التي أجرتها بأحداث مشرعاتها الفنية كليب " bon voyage " للفنانة اللبنانية كارول سماحة ، التي تتعاون فيه للمرة الأولى مع شركة لايف ستايلز ستديوز ، وتكثف عرفة جهودها في الوقت الحالي للانتهاء من أعمال تصحيح الالوان بالكليب ، استعدادا لعرضه بالقنوات الفضائية خلال الايام القليلة القادمة .
وأكدت بتول عرفة في تصريحات صحفية اليوم، أنها تقدم كارول سماحة بشكلا جديد عما قدمته من قبل ، و أنها سعيدة بهذا التعاون لأن احترافية كارول أمام الكاميرا يتمنها أى مخرج ، و الفيديو كليب سيتم طرحه خلال الايام المقبلة ، وتتمنى أن يلقى قبول و إعجاب الجمهور ،
ويذكر ان انتهت سماحة من تصوير الكليب الذي استغرق تصويره يوماً كاملا ، وهو من إخراج بتول عرفة ، و شارك في كتابة الكلمات : السورية كاملة خير ، و كارول سماحة ، والفرنسي لايون ، وشارك في التلحين : الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف ، وتوزيع : دي جي يوسف.
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