شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. كايروكى تعيد تقديم "غمض عينك" بعد 5 سنوات ‏من طرحها ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد فريق كايروكى تقديم أغنيتهم الشهيرة "غمض عينك" على شكل ‏فيديو كليب مصور ، بعد 5 سنوات من طرحها.‏

‏"غمض عينك" واحدة من أشهر وأقدم أغنيات كايروكى التى ظهرت ‏لأول مرة ضمن ألبومها الثالث "ناس وناس" منذ خمس سنوات ‏مضت، أعادتها الفرقة مؤخرا بتقديم نسخة "ريميكس" منها ضمن ‏حفلتها الأونلاين الأولى التى حملت عنوان "كايروكى من ‏الاستوديو"، وجاءت وسط أزمة الحجر الصحى والتباعد الاجتماعى ‏التى فرضها فيروس كورونا. ‏

الكليب الجديد أتى من إنتاج وتصوير وإخراج مجموعة من "الفانز" ‏والجمهور المحبين لفرقة كايروكى، لما تحمله الأغنية من كلمات ‏تتضمن معانى الأمل وسط الأوقات الصعبة التى يعيشها العالم ‏حاليا مع وباء كورونا.‏

Advertisements

ولعبت الموديل ليندا عليم دور البطولة فى الكليب مستخدمة الرقص ‏والأداء الاستعراضى، تحت إدارة المخرج ومدير التصوير يوسف طايح ومساعد المخرج مروان فؤاد وستايليست رنالينا عليم وميك أب نور بربري مع لمسة تصميم الأداء الراقص لندى محمد.