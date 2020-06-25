شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. كايروكى تعيد تقديم "غمض عينك" بعد 5 سنوات من طرحها والان مع تفاصيل الخبر
"غمض عينك" واحدة من أشهر وأقدم أغنيات كايروكى التى ظهرت لأول مرة ضمن ألبومها الثالث "ناس وناس" منذ خمس سنوات مضت، أعادتها الفرقة مؤخرا بتقديم نسخة "ريميكس" منها ضمن حفلتها الأونلاين الأولى التى حملت عنوان "كايروكى من الاستوديو"، وجاءت وسط أزمة الحجر الصحى والتباعد الاجتماعى التى فرضها فيروس كورونا.
الكليب الجديد أتى من إنتاج وتصوير وإخراج مجموعة من "الفانز" والجمهور المحبين لفرقة كايروكى، لما تحمله الأغنية من كلمات تتضمن معانى الأمل وسط الأوقات الصعبة التى يعيشها العالم حاليا مع وباء كورونا.
ولعبت الموديل ليندا عليم دور البطولة فى الكليب مستخدمة الرقص والأداء الاستعراضى، تحت إدارة المخرج ومدير التصوير يوسف طايح ومساعد المخرج مروان فؤاد وستايليست رنالينا عليم وميك أب نور بربري مع لمسة تصميم الأداء الراقص لندى محمد.
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