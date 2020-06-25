ماذا قالت ناعومى كامبل عن استعانة vogue بمصورة سمراء لتصويرها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتصدر النجمة العالمية ناعومى كامبل غلاف مجلة Vogue فى نسختها الإسبانية، وقد أشارت كامبل ذات الـ50 عاما، والتى تمتلك شعبية جارفة حول العالم، إلى أن هذه الصورة مهمة جدا بالنسبة لها كونها أول صورة تلتقطها لها مصورة سمراء البشرة لـ Vogue خلال 34 عاما، وهى مدة مسيرتها المهنية، وكشفت أنها أجرت جلسة التصوير قبل فرض الحجر المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا " covid-19 " الذى يهدد العالم.
ناعومي كاميل
فقد التقطت صورة ناعومي كامبل التي تصدر غلاف مجلة vogue نادين اجويري وهو ما كشفته كامبل عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام"، علقت "نادين إنه كان حقا شرف لى، لقد تعلمت أخلاقيات عمل جديدة منك، وأسلوب آخر لكيفية الظهور".
ظهرت ناعومي كامبل المعروفة بانها واحدة من ايقونات الموضة مرتديه فستان ذو تصميم بسيط " floral " حمل توقيع دار أزياء " Gucci " ووصل سعره 2300 جنيه إسترليني.
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