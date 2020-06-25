الخليج 365الخميس 2020/6/25 10:40 م بتوقيت أبوظبي
عرضت قناة "ماسبيرو زمان" على موقع "يوتيوب"، الخميس، مقابلة تليفزيونية مع الزعيم عادل إمام وابنته سارة، في لقاء من أرشيف التليفزيون المصري.
وشبّه عادل إمام ابنته سارة بـ"حبة الفراولة" في العائلة وذلك لخفة ظلها، مشيراً إلى أنّها لم تتعبه في مشوارها الدراسي كما أنها تجيد التخطيط لمستقبلها.
وقالت سارة وهي الابنة الوحيدة للزعيم إنَّ والدها يترك كل الأمور المتعلِّقة بإدارة المنزل إلى والدتها التي تتابع كل كبيرة وصغيرة تتعلّق بها.
وأشارت إلى أنّها كانت في الصغر تشعر برهبة وخوف تجاه والدها، لكن هذا الأمر تغيّر عندما التحقت بالجامعة، إذ أخذت علاقتهما منحى آخر وأصبحت تستشيره في أمورها وتحكي له كل جديد عن حياتها.
وكشفت سارة، وكانت وقت إجراء المقابلة طالبة في كلية الإعلام بالجامعة الأمريكية في القاهرة، أنَّ الأكلة المفضلة لوالدها هي "الملوخية"، كما أنَّه يحب الشاي والحلويات كثيراً.
كانت هذه تفاصيل خبر سارة عادل إمام تخشى "الزعيم".. وتكشف أكلته المفضلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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