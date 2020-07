أعمال فنية تودع نتفليكس في يوليو

خلال يوليو المقبل، تغادر مجموعة كبيرة من الأعمال السينمائية والدرامية منصة البث الرقمي نتفليكس، ليعوض غالبيتها للشركات المنتجة لها، والأولى بحقوق بثها عبر منصاتها الإلكترونية الخاصة.

وجمع موقع EW، أبرز الأعمال الدرامية والسنيمائية التي ستغادر منصة نتفليكس بداية من يوليو المقبل، وقام الموقع بتنظيم هذه الأعمال وفقا للموعد الرسمي لإزالتها من على نتفليكس.

وكان أول المغادرين هو فيلم Blue Valentine للنجم رايان جوسلينج، والذي يرفع من على منصة نتفليكس بداية من 4 يوليو.

ومن أبرز الأفلام التي ترفع من المنصة على مدار الشهر، فيلم حرب النجوم، Solo: A Star Wars Story، الذي يغادر المنصة في 8 يوليو.

وفيلم Ant-Man and the Wasp الذي يعود لمنصة "ديزني+" بداية من 28 يوليو، وفيلم الرسوم المتحركة The Incredibles 2 الذي يغادر نتفليكس في 29 يوليو، وثلاثية أفلام Back to the Future، التي تغادر في 31 يوليو.

وخلال يوم 31 من الشهر يغادر نتفليكس أفلام أخرى مميزة مثل The Pursuit of Happyness، وSalt وRomeo Must Die، وHitch، وFreedom Writers، وCharlie and the Chocolate Factory.

وفيما يخص الأعمال التليفزيونية والمسلسلات، يغادر نتفليكس المواسم الخمس من مسلسل The Fosters في 5 يوليو، وبرنامج الكوميديا الشهير للنجم كيفين هارت Kevin Hart: Let Me Explain الذي يغادر نتفليكس في 12 يوليو.