شيماء سيف تطلب من جمهورها الدعاء لرجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

طالبت الفنانة شيماء سيف، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع إنستجرام، الدعاء للفنانة القديرة رجاء الجداوي، على خلفية أزمتها الصحية الحالية.

ونشرت "شيماء"، صورة مجمعة رفقة "رجاء"، وعلقت: "اللهم البسها ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهمّ آمين. اللهم اشفها شفاءً ليس بعده سقما أبدًا، اللهم خذ بيدها، اللهم احرسها بعينيك التي لا تنام، واكفها بركنك الذي لا يرام، واحفظها بعزك الذي لا يضام، أنت ثقتها ورجاءها يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين، ربنا يشفيها هي وكل مريض يارب العالمين، دعواتكم".

وما زالت الفنانة رجاء الجداوي في غرفة العناية المركزة على جهاز تنفس اصطناعي، بعد إصابتها قبل شهر تقريبا، بفيروس كورونا، ونفت ابنتها "أميرة" ما تردد بشأن فقدانها للوعي، مؤكدة أن حالتها حرجة، لكنها لم تفقد الوعي.