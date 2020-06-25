بعد أزمتها الأخيرة.. منى فاروق: رجعت بلدي بعد 3 شهور تعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلنت الفنانة منى فاروق، عن عودتها لمصر، بعد فترة غياب دامت 3 أشهر، قضتها في مدينة دبي.

وعبر حسابها بـ"إنستجرام"، نشرت "منى"، صورة لها من أحد الأماكن بالقاهرة، وعلقت: "أحلى حاجة حصلتلي من كتير إني حسيت بالأمان لما رجعت بلدى بعد 3 شهور محاولات وتعب أنى أرجعلها".

وأضافت: "البلد دى بجد هى الأمان اللي بجد، فخورة إني مصرية، تحيا جمهورية مصر العربية".

وواجهت منى فاروق أزمة كبيرة عقب انتشار مقاطع فيديو خادشة لها، وتم القبض عليها قبل أن يُخلى سلبيها، وعلى أثرها أعلنت في بث مباشر إنها تفكر في الانتحار، بسبب شعورها بأنها منبوذة من المجتمع، وعدم حصولها على فرصة عمل في مجال التمثيل أو غيره.