صور| هنا الزاهد تُبهر جمهورها في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: حرصت الفنانة هنا الزاهد، على مشاركة جمهورها ومتابعيها صورا جديدة لها، عبر حسابها بموقع "تويتر". وظهرت "هنا"، في الصور بإطلالة صيفية، نالت إعجاب متابعيها عبر الموقع، ولم تعلق هنا على الصور واكتفت بإرفاق "إيموشن زهرة عباد الشمس". هنا الزاهد تنتظر عرض فيلم "الغسالة"، وهو من بطولة كل من محمود حميدة، أحمد حاتم، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد.

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