فيديو| العوضي في بروفات أكشن "شديد الخطورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
نشر الفنان أحمد العوضي فيديو من التدريبات بروفات مسلسل شديد الخطورة، عبر حسابه على إنستجرام.
وظهر العوضي في الفيديو وهو يؤدي أحد المشاهد القتالية، وعلق: "من بروفات أكشن شديد الخطورة، 1 يوليو على واتش ات".
يذكر أن الفنان أحمد العوضي يشارك في بطولة أولى إنتاجات واتش ات "شديدة الخطرة"، المكون من 7 حلقات.
ويشارك في بطولة العمل ريم مصطفى وخالد كمال ومحمود حجازي وحمزة العيلي ورياض الخولي وناهد رشدي، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي.
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