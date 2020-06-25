فيديو| العوضي في بروفات أكشن "شديد الخطورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشر الفنان أحمد العوضي فيديو من التدريبات بروفات مسلسل شديد الخطورة، عبر حسابه على إنستجرام.

وظهر العوضي في الفيديو وهو يؤدي أحد المشاهد القتالية، وعلق: "من بروفات أكشن شديد الخطورة، 1 يوليو على واتش ات".

يذكر أن الفنان أحمد العوضي يشارك في بطولة أولى إنتاجات واتش ات "شديدة الخطرة"، المكون من 7 حلقات.

ويشارك في بطولة العمل ريم مصطفى وخالد كمال ومحمود حجازي وحمزة العيلي ورياض الخولي وناهد رشدي، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي.