أمير صلاح الدين: أحمد زكي حلم محمد رمضان.. وهذه الشخصيات أتمنى تقديمها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

رد الفنان أمير صلاح الدين، على الرسائل التي جاءته، وترشحه للقيام بشخصية الفنان أحمد زكي، من أناس يؤكدون له أنه مناسب لأداء الدور.

وقال أمير في بيان صحفي، نشره عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "جاتلي رسايل وشفت بوستات بترشحني للقيام بتمثيل قصة حياة الأسطورة أحمد زكي.. الحقيقة أسعدتني جداً - وشرف ليا - خصوصاً إن الترشيحات كانت تضم كمان النجوم آسر ياسين وعمرو سعد".

وتابع "ولكن عُمر ما كان حلمي أمثل شخصية أحمد زكي، وأنا شايف أنه حلم محمد رمضان الشخصي وهو أجدر واحد للقيام بالدور وتحقيق حلم حياته"، مشيرًا أن حلم حياته إذ أُتيحت له فرصة تقديم سيرة ذاتية، أن يقدم عمل عن اللاعب أحمد الكاس، الرئيس أنور السادات (قبل ثورة يوليو)، سيدنا بلال مؤذن الرسول، قصة سيدنا موسى.

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وأضاف أمير "لو هاعمل أحمد زكي أُفضل يبقى فيلم.. كواليس أحد أفلامه (كابوريا) مثلاً.. و يكون إخراج الأستاذ خيري بشارة. وأخيراً أتمنى التوفيق لرمضان ويكون عمل يليق باسمه واسم أحمد زكي".

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان سيشارك في السباق الرمضاني المُقبل، بمسلسل "الإمبراطور"، عن قصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي، ويكتب العمل الكاتب الكبير بشير الديك.