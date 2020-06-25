مجدي صبحي: "عبدالله مشرف بصحة جيدة وضحك معايا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص الفنان مجدي صبحي، على طمأنة الجمهور على صحة الفنان عبدالله مشرف، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

وكتب مجدي تعليقًا على صورة نشرها لمشرف "الحمد لله.. القدير عبدالله مشرف.. أنا لسه مكلمه دلوقتي حالًا وضحك معايا وبيعمل تحاليل وبصحة جيدة.. وكل ما يُقال عنه أنه عنده جلطة في المخ.. غير صحيح.. اتقوا الله في قولكم وأفعالكم وبطلو إشاعات".

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الفنان عبدالله مشرف قدم عددًا من الأعمال المهمة، من بينها: "التخشيبة، الهمجي، وجهة نظر، أنت حر، تخاريف، كارمن، ولعبة

الست".